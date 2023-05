Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Am Bahnhof beraubt

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg.

01.05.2023 - Bargteheide

Am 01.05.2023, gegen 05.00 Uhr, kam es auf dem Bahnhof in Bargteheide zu einem schweren Raub.

Ein 30-jähriger Mann aus Bargfeld-Stegen fuhr mit dem Regionalzug in Richtung Bad Oldesloe und wollte am Bahnhof in Bargteheide aussteigen. Hierzu wartete er am Ausstieg des Zuges, während dieser in den Bahnhof einfuhr. Zu dieser Zeit traten zwei männliche Personen an den Geschädigten heran und bedrohten ihn mit einem Messer. Aus dieser Situation heraus ergab sich eine Rangelei im Zug, die sich kurze Zeit später auf den Bahnsteig verlegte. Im Rahmen dieser Rangelei wurde dem 30-jährigen das Portemonnaie aus der Hosentasche entwendet. Beide Täter sprangen danach wieder in den Zug und fuhren in Richtung Bad Oldesloe davon.

Der Geschädigte wurde durch den Überfall leicht verletzt und vor Ort durch einen RTW medizinisch versorgt. In dem entwendeten Portemonnaie befand sich eine geringe Menge Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben.

Person 1

- Ca. 25 Jahre alt - Ca. 1,85 m groß - Kurze Haare - Südländisches Erscheinungsbild

Bekleidet mit

- Blauer Jeans - Steppjacke - Schwarzem Cap (Schirm nach hinten gedreht) - Führte einen dunklen Rucksack mit sich

Person 2

- Ca. 30-35 Jahre alt - Ca. 1,70 m groß - Lichtes Haar - Südländisches Erscheinungsbild

Bekleidet mit

- Dickem grün-weißem Pullover

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun mögliche Zeugen der Tat.

Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

