POL-SE: Klein Nordende / Moorrege - Müllablagerungen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Klein Nordende und Moorrege zu Abfallablagerungen gekommen.

Am vergangenen Donnerstag, den 15.12.2022, stellte eine Streife der Polizeistation Uetersen Rest-, Papier- und Sperrmüll auf dem Parkplatz des Freibads in der Straße "An der Tonkuhle" in Moorrege fest.

In der Straße "An der Kalkgrube" in Klein Nordende wurde am gestrigen Montagabend in einem Feldweg nahe der Straße "An der Kalkgrube" ebenfalls eine unzulässige Abfallablagerung gemeldet. Es handelte sich um Schlauchreste.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten unter 04121 40920 um sachdienliche Hinweise.

