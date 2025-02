POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Verursacher berauscht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst hat am Dienstag, 25. Februar 2025, gegen 14:00 Uhr, ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Der 51-jährige Bremer war mit einem Pedelec auf dem Radweg der Anton-Günther-Straße in Richtung Syker Straße unterwegs. Als er in Höhe der Tulpenstraße eine Grundstückseinfahrt passierte, kam es zur ...

