Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf/Schwarzwald-Baar-Kreis) - 88-Jähriger mit Pkw vermisst - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung (05.06.2024)

(Brigachtal-Kirchdorf/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht nach dem 88-jährigen Josef B. aus Brigachtal-Kirchdorf. Er war am Nachmittag des 05.06.2024 mit seinem Pkw, einem grauen Mercedes C 180 älteren Baujahrs, mit den amtlichen Kennzeichen VS-JB 20 in seinem Wohnortnahbereich unterwegs. Unter anderem hielt er sich auch kurzeitig im Bereich Donaueschingen-Aasen auf. Gegen 17.00 Uhr wollte er wieder an seiner Wohnanschrift sein. Dort traf er bislang jedoch nicht ein. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Josef B. ist 170 bis 175 cm groß und etwa 70 kg schwer. Er hat eine normale Statur und grau meliertes Haar und ist bekleidet mit einer blauen Jeans und einem braun karierten Hemd. Bilder des 88-Jährigen und seines Pkw sind unter folgender Seite im Internet eingestellt: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/brigachtal-vermisstenfahndung/ Hinweise zum Vermissten und/oder zu dem Pkw nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell