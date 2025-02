Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ansprechen von Kindern/Jugendlichen in Jade +++ Verantwortlicher ermittelt

Delmenhorst (ots)

Im Bereich Jade sind in den letzten Tagen Kinder und Jugendliche von einer zunächst unbekannten Person angesprochen worden. Weil die Angesprochenen und von ihnen kontaktierte Erziehungsberechtigte gut reagierten, ist nun ein Verantwortlicher identifiziert worden.

Eltern sollten regelmäßig mit ihren Kindern über derartige Situationen sprechen und Auswege aufzeigen. Sollten Personen aufdringlich werden und eine Situation als unangenehm oder sogar gefährlich empfunden werden, sollten Kinder lautstark auf sich und den Vorfall aufmerksam machen, um so Hilfe erhalten zu können. Gerade wenn Ängste vorherrschen, fällt es schwer, sich Details zu merken. Nichtsdestotrotz sind Hinweise wie Personenbeschreibungen und Angaben zum Fahrzeug oder Kennzeichen für weitere Ermittlungen hilfreich. So auch im aktuellen Fall.

Am Montag, 24. Februar 2025, ist ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle "Jabben" aus einem Auto heraus von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der 14-Jährige lehnte das Angebot des Mannes, der ihn nach Hause bringen wollte, ab und setzte Erziehungsberechtigte in Kenntnis, die wiederum die Polizei informierten. Am Dienstag, 25. Februar 2025, fiel der Erziehungsberechtigten an derselben Bushaltestelle ein Mann auf, bei dem es sich um den Verursacher des Falls vom Vortag gehandelt haben könnte. Sie notierte sich das Kennzeichen vom Fahrzeug des Mannes und setzte erneut die Polizei in Kenntnis.

Anhand des Kennzeichens war der Halter schnell ermittelt. Der 78-jährige Mann aus Elsfleth wurde umgehend aufgesucht und entsprach der Beschreibung, die der 14-Jährige bereits am Montag abgegeben hatte. Auf sein Verhalten angesprochen, äußerte er, dass es sich bei dem Angebot lediglich um eine nette Geste gehandelt habe. Ihm wurde die Wirkung derartiger Angebote erläutert. Zudem wurde er aufgefordert, ähnliche Verhaltensweisen künftig zu unterlassen.

Wie im geschilderten Fall geschehen, bittet die Polizei darum, frühzeitig in Kenntnis gesetzt zu werden, um schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen und mögliche Verursacher ermitteln zu können. Natürlich kann dafür der polizeiliche Notruf gewählt werden, genau für solche Fälle ist er da.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell