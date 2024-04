Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus Geestland-Holßel - zwei Tatverdächtige gestellt

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Sonntagabend (14.04.2024) betraten mehrere Personen unbefugt ein Grundstück in der Alten Dorfstraße in Holßel. Hier hatten Sie augenscheinlich versucht eine Nebeneingangstür aufzuhebeln und waren im Anschluss geflüchtet. Hierbei konnten Sie videografiert werden, sodass die Geschädigten eine Personenbeschreibung abgeben konnten. Im Nahbereich konnten zwei tatverdächtige Personen gestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden diese entlassen. Es handelte sich um zwei Männer aus Bremerhaven im Alter von 34 und 39 Jahren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

