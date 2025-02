Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Falschfahrer auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt/Dötlingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer Falschfahrt auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt/Dötlingen sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Zeugen und möglichen gefährdeten Personen.

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bereich Köln war am Donnerstag, 27. Februar 2025, mit einem SUV auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Nachdem er die Ausfahrt Wildeshausen-Nord verpasst hatte, befuhr er die Autobahn zwischen 21:30 und 21:40 Uhr in verbotswidriger Richtung, um die Anschlussstelle doch noch nutzen zu können. Von Zeugen verständigte Beamte der Polizei kontrollierten den 26-Jährigen auf einem Hotelparkplatz an der Wildeshauser Straße in Dötlingen und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nun nach weiteren Zeugen, die die Falschfahrt beobachtet haben und gegebenenfalls sogar gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-115 entgegengenommen.

