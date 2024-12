Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Nieder-Ramstadt: Verursacher hinterlässt scheinbar eine Nachricht und flüchtet anschließend

Mühltal OT Nieder-Ramstadt (ots)

Am Donnerstag (12.12.) kam es in Nieder-Ramstadt in der Stiftstraße Ecke Konrad-Adenauer Straße zwischen 07:30 Uhr bis 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein roter Opel Corsa, welcher am Fahrbahnrand in der Stiftstraße parkte, im Bereich des Fahrzeughecks auf der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher hinterließ eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug, teilte darin jedoch nur eine unvollständige Telefonnummer mit und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 63300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell