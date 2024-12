POL-DA: Michelstadt: Kleinwagen mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Klein-Gerau (ots) - Nachdem Kriminelle am Montagabend (16.12.) in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße eingebrochen sind, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten ein Fenster und gelangten so zwischen 18.15 und 21:30 Uhr in das Wohnhaus. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend unbemerkt. ...

