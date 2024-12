POL-DA: Klein-Gerau: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Zwingenberg / Mörlenbach (ots) - In Zwingenberg hebelten Kriminelle am Samstagabend (14.12.) zwischen 18 und 18.30 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Mit Bargeld aus einem Tresor flüchteten Einbrecher am Samstagabend (14.12.) zwischen 19 und 19.15 Uhr aus einer Firma in der ...

