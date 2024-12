Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg

Mörlenbach: Einbrüche am Wochenende rufen Kripo auf den Plan

Zwingenberg / Mörlenbach (ots)

In Zwingenberg hebelten Kriminelle am Samstagabend (14.12.) zwischen 18 und 18.30 Uhr die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Bleichstraße auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume.

Mit Bargeld aus einem Tresor flüchteten Einbrecher am Samstagabend (14.12.) zwischen 19 und 19.15 Uhr aus einer Firma in der Jungviehweide in Mörlenbach. Zuvor verschafften sich die noch Unbekannten Zutritt durch ein Tor und beschädigten anschließend den Tresor.

Die Ermittlungen zu den jeweiligen Schäden und dem Diebesgut dauern derweil an.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell