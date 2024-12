Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Münster: Polizei stoppt drei berauschte Fahrer in einer Nacht

Groß-Umstadt/ Münster (ots)

In der Nacht von Montag (16.12.) auf Dienstag (17.12.) kontrollierten Streifen der Polizeistation Dieburg mehrere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Gegen 23 Uhr fiel in der Georg-August-Zinn-Straße in Groß-Umstadt ein 50-jähriger Fahrer eines VW Polo auf. Seine unsichere Fahrweise ließ auf Alkoholkonsum schließen, ein Drogenvortest bestätigte zudem den Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Zudem steht der Mann im Verdacht keine gültige Fahrerlaubnis zu Besitzen.

Nur eine knappe Stunde später, um 23:54 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Semder Straße (L3115) in Groß-Umstadt einen 47-Jährigen. Dieser war mit einem Fahrzeug unterwegs, das bereits seit 2019 nicht mehr versichert war. Auch er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und stand unter dem Einfluss von THC. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, fiel den Beamten in Münster-Altheim ein 37-jähriger Fahrer auf, der ohne Licht unterwegs war. Anhaltezeichen ignorierte er zunächst und hielt erst verzögert in der Kirchstraße an. Ein Alkoholtest ergab 1,61 Promille, und ein Drogenvortest wies auf Amphetamin hin. Auch dieser Mann konnte keinen Führerschein vorlegen. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen, doch auch ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Nun werden die Gutachten der Blutproben abgewartet, die über den weiteren Verlauf der Verfahren entscheiden.

