Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld/Polizei informiert über die Nutzung von Vapes durch Minderjährige

Coesfeld (ots)

Bereits vor einigen Wochen warnte die Anne Frank Gesamtschule in Havixbeck per Elternbrief davor, dass Kindern und Jugendlichen auf Online-Markplätzen oder in sozialen Medien illegal Gegenstände zum Kauf angeboten werden. Dabei handele es sich beispielsweise um E-Zigaretten (Vapes), Messer oder Elektroschockgeräte. Seitdem wird diese Information auch von weiteren Schulen im Kreis Coesfeld an die Elternschaft verbreitet.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz hat die Schulleitungen aller weiterführenden Schulen im Kreis zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Die Schulleitungen wurden dabei in Bezug auf dem Umgang mit derartigen Vorkommnissen informiert und sensibilisiert.

Das Thema ist wichtig - aber es ist nicht neu und eine Häufung von Fällen ist durch die Polizei im Kreis Coesfeld nicht festzustellen. Dennoch bietet die aktuelle Aufmerksamkeit Anlass, das Thema nochmals in den Blick zu nehmen.

Vapes liegen, auch bei Kindern und Jugendlichen, im Trend und haben vielfach die klassische Zigarette abgelöst. Durch den Verkauf über illegale Kanäle im Internet oder den sozialen Medien wird häufig der Jugendschutz umgangen, legal sind Verkauf und Konsum aufgrund der gesundheitlichen Gefahren erst ab einem Alter von 18 Jahren. Noch gefährlicher wird es, wenn den Flüssigkeiten, die in den Geräten verdampft werden (Liquids), berauschende Mittel zugesetzt werden. Dabei kann es sich u.a. um synthetisches Cannabis oder sogenannte K.O.-Tropfen handeln, die bei entsprechender Dosierung gesundheitliche Schäden bis hin zum Tod auslösen können. Außerdem machen diese Substanzen, wie alle anderen Rauschmittel auch, abhängig. Was genau in einer illegal gekauften Vape enthalten ist, ist vielfach nicht klar. Auch die enthaltene Wirkstoffmenge ist nicht vorhersehbar und Produkte derselben "Marke" können unterschiedlich dosiert sein.

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

- Insbesondere Eltern von minderjährigen Kindern sollten diese für die Gefahren im Umgang mit illegalen Vapes sensibilisieren

- Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Gegenstände, die auf dem regulären Markt nicht legal zu erwerben sind, sind es auch auf Online-Marktplätzen nicht

- Der Erwerb von Tabakwaren, auch E-Zigaretten (Vapes), ist für Kinder und Jugendliche nach dem Jugendschutzgesetz verboten - unabhängig davon, ob die Liquids Nikotin enthalten

- Erwachsene, die Gegenstände wie Vapes oder Waffen verbotswidrig an Minderjährige weitergeben oder verkaufen, müssen mit hohen Bußgeldern oder strafrechtlicher Verfolgung rechnen

- Erstatten Sie bei Bekanntwerden entsprechender Fälle in jedem Fall eine Anzeige bei der Polizei

Für weitere Informationen oder Rückfragen steht Ihnen das Kommissariat Prävention und Opferschutz unter der Rufnummer 02541/14-444 gerne zur Verfügung.

