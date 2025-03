Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Leitungswechsel bei der Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuldatal

Fuldatal

Nach nunmehr 17 Jahren übergibt der bisherige Leiter der Bundespolizei-Fliegerstaffel, Polizeidirektor Thomas Nagler, die Amtsgeschäfte an den neuen Staffelleiter, Polizeioberrat Marc Gerowitz.

Im Beisein des Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion 11, Jérôme Fuchs, sowie Führungskräften der Bundespolizei fand heute in der Bundespolizei-Fliegerstaffel Fuldatal ein Festakt zur Verabschiedung von Polizeidirektor Nagler und zur offiziellen Aufgabenübertragung an den neuen Staffelführer statt.

Geboren in Gladbeck und mittlerweile fest mit der Region Nordhessen verbunden, hat der 51-jährige Gerowitz seit 2001 verschiedene Funktionen in der Bundespolizei absolviert. Nach seinen Verwendungen im gehobenen Dienst und dem anschließenden Wechsel in den höheren Dienst, hat er in seinen bisherigen Positionen, unter anderem als stellvertretender Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion München und nun zuletzt als stellvertretender Staffelführer in Fuldatal, mehrfach unter Beweis gestellt, dass er den heutigen Anforderungen an eine Staffelführung gewachsen ist.

Vizepräsident Fuchs würdigte in der Veranstaltung die bisherige Arbeit von Thomas Nagler und Marc Gerowitz und sagte: "Mit Polizeidirektor Thomas Nagler geht eine Führungskraft in den Ruhestand, dem seine Staffel am Herzen lag. Dafür hat er sich stets sofort und mit Nachdruck eingesetzt. Mit der Fliegerstaffel Fuldatal übergibt er Marc Gerowitz eine professionell aufgestellte Staffel, fernab des urbanen Trubels aber mit hohem Einsatzwert und bereit für die Aufgaben der Zukunft. Dafür danke ich Thomas Nagler sehr herzlich und wünsche Marc Gerowitz für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe als Staffelführer alles Gute.".

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe der Bundespolizeidirektion 11 hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln (BPOLFLS) in Oberschleißheim bei München, Sankt Augustin bei Bonn, Fuldatal bei Kassel, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Gifhorn bei Braunschweig.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 94 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit zweitgrößter Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Flugdienstes der Bundespolizei. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

