Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schlagstock, Pfefferspray und Schlagring beschlagnahmt

Görlitz (ots)

Gegen einen Polen (36), einen Ukrainer (36) und einen Deutschen (24) wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der 36-Jährige Mann aus Polen wurde am Freitagabend am Bahnhof Görlitz kontrolliert. In seiner Umhängetasche befand sich ein griffbereiter Teleskopschlagstock. Ebenfalls am Bahnhof wurde am Samstag der 24-jährige Deutsche festgestellt. Bei ihm wurde in der Jackentasche ein Schlagring aufgefunden. In der Kontrollstelle an der Autobahn wurde der Ukrainer als Fahrer eines Mercedes Sprinter angehalten und kontrolliert. In der Ablage der Fahrertür lag gut sichtbar ein Reizstoffsprühgerät ohne Kennzeichnung (Pfefferspray). Es wurde ein Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz gegen den Polen und Strafverfahren gegen die anderen beiden Männer eingeleitet. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell