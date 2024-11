Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen bezahlt, Haftbefehle gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Nachdem sie ihre fälligen Geldstrafen bezahlt haben, sind die bis dato gegen drei Verurteilte vorliegenden Haftbefehle nunmehr gelöscht worden.

Bei den Verurteilten handelt es sich um einen Belarussen (52), einen Polen (31) sowie um einen Ukrainer (39). In der genannten Reihenfolge wurden die Männer am Samstag, am Sonntag und heute am Montag festgenommen. Der Ort der Festnahme war in allen drei Fällen die Autobahnkontrollstelle auf dem Rastplatz An der Neiße.

Nach dem 52-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe fahnden lassen. Er war der Landesoberkasse Baden-Württemberg nach einem ignorierten Strafbefehl (Amtsgericht Bruchsal wegen Trunkenheit im Verkehr) 90,00 Euro Geldstrafe sowie 210,61 Euro Verfahrenskosten schuldig geblieben.

Den Namen des 31-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden auf die Fahndungsliste setzen lassen. Seine Schulden gegenüber der Gerichtskasse Frankfurt beliefen sich auf 2.000,00 Euro Strafe plus 81,00 Euro Kosten des Verfahrens. Die Schulden waren nach einer Verurteilung durch das Amtsgericht Bad Schwalbach wegen Diebstahls bzw. im Weiteren wegen unterbliebener Zahlung zustande gekommen.

Der Name des 39-Jährige stand schließlich nur wenige Tage (seit Ende Oktober dieses Jahres) auf besagter Liste. Dafür hatte die Staatsanwaltschaft Hof gesorgt. Bei ihm ging es um eine Strafe i.H.v. 300,00 Euro (Amtsgericht Wunsiedel wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz) als auch um Verfahrenskosten i.H.v. 82,50 Euro. Neben den Strafen sind im Übrigen tatsächlich auch die angefallenen Kosten tatsächlich vollständig von den Festgenommenen beglichen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell