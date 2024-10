Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tageswohnungseinbrüche - Zeugenaufruf ihrer Polizei

Freinsheim / Weisenheim am Berg (ots)

Am Mittwoch, den 02.10.2024, brachen bisher unbekannte Täter in zwei Häuser in Freinsheim und Weisenheim am Berg ein. In Freinsheim gelangten die Täter in der Zeit zwischen 07 Uhr und 12.20 Uhr durch aufhebeln des Küchenfensters in die Kellerwohnung eines Anwesens. Dort wurden alle Räume durchwühlt, Schadenhöhe und Diebesgut sind noch nicht bekannt.

Um 11 Uhr, wurden vermutlich gleiche Täter bei der Tatausführung in Weisenheim am Berg beobachtet. Hier konnten zwei unbekannte Männer beobachtet werden. Während einer der Täter eine Mülltonne vors Küchenfenster schob und nach aufhebeln des Küchenfensterns ins Einfamilienhaus kletterte, stand der zweite Mann vor dem Haus Schmiere und telefonierte. Aus dem Anwesen wurde Schmuck entwendet, Schadenshöhe noch nicht bekannt. Nachdem die Nachbarin auf die Straße trat und die Polizei verständigte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. In der Nähe des Tatortes bemerkten Zeugen ein schwarzes Auto, das mit drei Personen besetzt war. Alle Personen waren dunkel gekleidet und hatten einen südländischen Phänotyp. Vom Kennzeichen des Wagens ist nur die Stadtkennung VIE bekannt.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am 02.10.2024 in Freinsheim oder Weisenheim am Berg verdächtige Beobachtungen gemacht. Wem ist das Auto aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/ 854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de.

