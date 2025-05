Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 22-Jähriger bei Kradunfall lebensgefährlich verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B480 in Bad Berleburg ist am Mittwochmittag (14.05.2025) ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Der junge Mann war gegen 11:40 Uhr als Teil einer Motorradgruppe mit seinem Krad von Winterberg in Richtung Bad Berleburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet er in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden PKW.

Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden PKW-Insassen (78-jährige Frau und 80-jähriger Mann) blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Polizei setzte ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Paderborn zur Sicherung der Spuren und weiteren Ermittlungen vor Ort ein.

Die B480 war bis in die Nachmittagsstunden in beide Richtungen voll gesperrt.

