POL-OL: Auffahrunfall auf der Amalienstraße

Oldenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.03.2025, gegen 02:15 Uhr, kommt es auf dem Geländes des Campingparks Rabbensee in Wiefelstede zu einem Brand. Demnach sind die Mieter eines Ferienhauses durch beißenden Rauchgeruch aus dem Schlaf gerissen. Sie stellten in der Folge fest, dass der Rauch aus ...

mehr