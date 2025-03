Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach versuchtem Raub einer Jacke

Oldenburg (ots)

Am Abend des 25. März versuchte ein bislang unbekannter Täter die Jacke eines Passanten zu rauben. Das Opfer konnte leicht verletzt flüchten.

Ein 26-jähriger Oldenburger ging etwa um halb elf Uhr abends die Alexanderstraße in Richtung Innenstadt entlang. Im Bereich der Kreuzung Alexanderstraße / Melkbrink wurde er dann von einem Mann bzgl. seiner hochwertigen Jacke angesprochen. Kurze Zeit später erhielt der 26-Jährige einen Schlag an den Hinterkopf und wurde mit Pfefferspray besprüht. Er konnte dennoch sofort wegrennen und so vor dem unbekannten Täter flüchten.

Der Mann, der vor dem Angriff den Oldenburger ansprach, wird als 185cm groß und etwas dicklich beschrieben. Er sei geschätzt um die 25 Jahre alt. Auffällig seien die dunkelblonden Haare, ein Vollbart und eine Narbe über einem Auge gewesen. Er habe einen schwarzen Blouson getragen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter bislang nicht ergriffen werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter machen können, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter der 0441-7904115 zu melden. (362647)

