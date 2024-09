POL-PDWIL: Glück im Unglück - verunglückter Wanderer

Bernkastel-Kues (ots) - Am Mittwoch, 28.08.2024, kam es in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarallee. In Höhe des Anwesens Saarallee 29 wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

