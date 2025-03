Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand einer Elektroheizung in einem als Ferienhaus genutztem Objekt. Zwei Personen leichtverletzt.

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.03.2025, gegen 02:15 Uhr, kommt es auf dem Geländes des Campingparks Rabbensee in Wiefelstede zu einem Brand. Demnach sind die Mieter eines Ferienhauses durch beißenden Rauchgeruch aus dem Schlaf gerissen. Sie stellten in der Folge fest, dass der Rauch aus einem weiteren Schlafzimmer kommt und dort bereits die Holzvertäfelung zu brennen begonnen hat. Bei den anschließenden Löschversuchen wurden die beiden Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leichtverletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Bei den Verletzten handelt es sich um eine 53 jährige Frau und einen 69 jährigen Mann aus der Gemeinde Rastede. Durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr Mollberg wird der Brand schließlich vollständig gelöscht. Die Ferienwohnung wurde so stark beschädigt, dass diese nicht mehr bewohnbar ist. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (-362789)

