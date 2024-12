POL-WOB: Bedrohungslage in Mehrfamilienhaus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße 04.12.2024, 21.20 Uhr Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend einem 59-jährigen Mann in der Kleiststraße in Wolfsburg sein Handy geraubt. Der 59-Jährige ging am Mittwochabend telefonierend die Kleiststraße in Richtung Innenstadt entlang. In Höhe eines Hotels wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zur Braunschweiger Straße gefragt. ...

mehr