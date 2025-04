Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter bereits am Donnerstag, den 03.04.2025 in der Rudolf-Harbig-Straße Sindelfingen. Drei bis vier Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren versuchten gegen 21.30 Uhr eine Schranke eines Parkplatzes einer Veranstaltungsstätte gewaltsam zu öffnen, um einem Fahrzeug die Ausfahrt zu ermöglichen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielten sich zur selben Zeit an einer nahegelegenen Bushaltestelle zwei Frauen auf, die möglicherweise nähere Angaben zum Tathergang sowie den Tätern machen können.

Insbesondere die beiden Frauen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

