Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: 65-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am späten Ostersonntag (20.04.2025) gegen 23:30 Uhr ereignete sich im Wiesenweg in Möglingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Radfahrer aus dem Bereich Asperger Straße kommend im Wiesenweg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geriet und dort mit zwei geparkten VW kollidierte. Nach der zweiten Kollision schleuderte der 65-Jährige mutmaßlich über den Lenker, prallte auf die Motorhaube des zweiten VW und fiel anschließend zu Boden. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 65-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-Vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell