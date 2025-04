POL-LB: BAB A8, Überleitung A81 i.R. Würzburg - Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots) - Am Ostersonntag (20.04.2025) gegen 17:00 Uhr geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße in Mundelsheim in Brand. Eine genaue Ursache, wie es zum Brand kommen konnte, sind Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei. Die anwesende neunköpfige Festgesellschaft verließ das Haus selbstständig und rechtzeitig, ...

