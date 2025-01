Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Zornheim/Nieder-Olm (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19.01.2025, 04:00 Uhr, bis Mittwoch, 22.01.2025, 19:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in Zornheim in der Straße Elfmorgen gekommen. Über die Terrassentür verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zum Haus und durchwühlten die Zimmer. Die Täter konnten anschließend das Haus wieder unbemerkt verlassen und flüchten. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwochabend in Nieder-Olm in der Weinbergstraße. In diesem Fall schreckte mutmaßlich eine Alarmanlage die Einbrecher ab. Diese löste um 21:15 Uhr aus. Bei einer Nachschau kann die Bewohnerin feststellen, dass die Wohnungstür geöffnet war, sich aber niemand mehr im Haus befand.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell