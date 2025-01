Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vortäuschen einer Notlage

Mainz-Neustadt (ots)

Der 18-jährige Mainzer wird am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, in der Bonifaziusstraße von einem unbekannten Mann auf Englisch angesprochen. Der Unbekannte würde sich in einer Notlage befinden und brauche nun Bargeld, um zurück nach England zu kommen. Damit der Mann seine Parkgebühren und die Fähre nach England bezahlen kann, hebt der 18-Jährige 1500 Euro an einem Geldautomaten ab und übergibt diese dem Mann. Der Unbekannte überweist das Geld an den Geschädigten und zeigt ihm auf seinem Smartphone eine Bestätigung. Da der Mainzer nach einiger Zeit immer noch kein Geldeingang feststellen kann, vermutet er eine Betrugsmasche und wendet sich an die Polizei.

Den Täter beschreibt er als ca. 25 Jahre alt, knapp 1,80m groß, dunkelbraune Haare, europäisch aussehend, fließend Englisch sprechend, bekleidet mit blauer Jacke, schwarzer Stoffhose und grauen Schuhen mit blauen Akzenten.

Seien Sie wachsam, wenn Sie Unbekannten eine größere Menge Geld übergeben. Gehen Sie nicht in Vorkasse.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

