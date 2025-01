Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autobatterie ausgebaut und gestohlen

Budenheim (ots)

Im Zeitraum von Montag, 20.01.2025,12:00 Uhr, bis Dienstag, 21.01.2025, 16:15 Uhr, kam es in einer Tiefgarage in der Erwin-Renth-Straße zum Diebstahl einer Autobatterie. Der 83-jährige Budenheimer hatte sein Auto in der Gemeinschaftstiefgarage abgestellt. Als er am Dienstagnachmittag in sein Auto steigen wollte, bemerkte er, dass dieses nicht verschlossen war. Ebenso konnte er den Motor nicht starten und das Licht funktionierte nicht. Bei der Ursachenforschung musste der 83-Jährige schließlich feststellen, dass seine Batterie fehlte. Diese wurde mutmaßlich durch dreiste Diebe ausgebaut und gestohlen. Außerdem wurden diverse Gegenstände aus dem Handschuhfach entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell