Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betriebserlaubnis in zwei Fällen erloschen

Speyer (ots)

Gegen 20:25 Uhr kontrollierten die Beamten im in der Heinrich-Heine-Straße einen 28-Jährigen, der an seinem 5er BMW umfangreiche Änderungen an Auspuffanlage, Heckspoiler, Außenspiegeln und der Beleuchtung vorgenommen hatte. Für diese Änderungen besaß der 28-Jährige überwiegend weder eine Allgemeine Betriebserlaubnis, noch eine Eintragung in die Zulassungsbescheinigung Teil 1.

Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße einen weiteren BMW. Dessen 18-jähriger Fahrer hatte Veränderungen an den Fahrtrichtungsanzeigern sowie an der Auspuffanlage vorgenommen.

Beide Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie eine Vorführung des Fahrzeugs nach durchgeführter Mängelbehebung.

