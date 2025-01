POL-PPMZ: Komplettentwendung eines Geldautomaten

Budenheim (ots) - Im Zeitraum von Montag, 20.01.2025,12:00 Uhr, bis Dienstag, 21.01.2025, 16:15 Uhr, kam es in einer Tiefgarage in der Erwin-Renth-Straße zum Diebstahl einer Autobatterie. Der 83-jährige Budenheimer hatte sein Auto in der Gemeinschaftstiefgarage abgestellt. Als er am Dienstagnachmittag in sein Auto steigen wollte, bemerkte er, dass dieses nicht verschlossen war. Ebenso konnte er den Motor nicht starten ...

mehr