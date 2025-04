Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.04.2025.

Einladung von Pressevertreterinnen und Pressevertretern.

Am 26. April findet in diesem Jahr die Motorradgedenkfahrt statt. Traditionell werden, wie in jedem Jahr, anlässlich der im Straßenverkehr verstorbenen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer Holzkreuze gefertigt und den Verantwortlichen der Gedenkfahrt übergeben.

In diesem Jahr werden die Holzkreuze von Mitarbeitenden des CJD Salzgitter Hallendorf gefertigt.

Ich darf sie aus diesem Grund herzlich am 09. April 2025 um 13 Uhr zur Übergabe der Holzkreuze einladen.

Wir treffen uns auf dem Gelände des CJD in Salzgitter in der Kanalstraße 55.

Wir würden uns über ihr Erscheinen sehr freuen.

