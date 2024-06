Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden durch Vandalismus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 11. Juni 2024, 23:10 Uhr, an einem in der Straße "Am Weserdeich" in Brake geparkten Pkw entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner wurden gegen 23:10 Uhr durch laute Geräusche hellhörig und hielten in Höhe der Schillerstraße Nachschau nach einer möglichen Ursache. Dabei stellten sie fest, dass ein geparkter BMW erhebliche Schäden aufwies. Die Windschutzscheibe war eingeschlagen, ein Reifen zerstochen und die Karosserie zerkratzt. Die Höhe der entstandenen Schäden beträgt mehrere tausend Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe des Tatortes machen kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell