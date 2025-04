POL-LB: Gem. Deckenpfronn: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (16.04.2025) gegen 20:30 Uhr belästigten zwei noch unbekannte Täter eine 19-jährige Frau in der Rheinlandstraße in Ludwigsburg sexuell. Die 19-Jährige war auf dem Gehweg in Richtung eines Supermarktes unterwegs, als einer der Unbekannten die Frau plötzlich von hinten packte und festhielt. Der zweite Unbekannte fasste ihr gegen ihren Willen an die Brust, an ihren Po und streichelte ...

mehr