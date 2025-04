Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (16.04.2025) gegen 20:30 Uhr belästigten zwei noch unbekannte Täter eine 19-jährige Frau in der Rheinlandstraße in Ludwigsburg sexuell. Die 19-Jährige war auf dem Gehweg in Richtung eines Supermarktes unterwegs, als einer der Unbekannten die Frau plötzlich von hinten packte und festhielt. Der zweite Unbekannte fasste ihr gegen ihren Willen an die Brust, an ihren Po und streichelte ihre Haare und ihr Gesicht. Ein als älterer Herr beschriebener, zufällig vorbeikommender Passant wurde auf die Situation aufmerksam und sprach die Täter an. Diese ließen von der jungen Frau ab und rannten davon. Einer der beiden Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Er war bekleidet mit einer lockersitzenden Jeanshose und einem schwarzen Kapuzen-Hoodie. Von dem zweiten unbekannten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Zeugen und insbesondere der ältere Herr, der Zivilcourage bewiesen hatte, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

