POL-LB: Herrenberg: Stromverteilerkasten bei Verkehrsunfall umgefahren

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Mittwoch (16.04.2025) gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Im Seele" in Herrenberg. Eine 46-jährige Mazda-Lenkerin wollte zunächst mit ihrem Fahrzeug in eine Parklücke einparken. Plötzlich beschleunigte jedoch der Mazda, fuhr in ein Gebüsch und prallte anschließend gegen einen dahinterstehenden Stromverteilerkasten. Die 46-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Reparaturarbeiten an dem Verteilerkasten, bei dem die Feuerwehr und ein Energieversoger vor Ort waren, dauerten bis 20:30 Uhr an.

