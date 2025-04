Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw fordert fünf Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Fünf leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden von 24.000 Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zwischen zwei Pkw, der sich am 16.04.2025 gegen 20:45 Uhr auf der Landstraße L1100 zwischen Remseck-Neckargröningen und Remseck-Hochberg ereignet hat. Der 25-jährige Lenker eines Opel befuhr die L1100 in Richtung Neckargröningen, geriet dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand bei einem Überholvorgang in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel. Die 21-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opel, der 25-Jährige Fahrzeuglenker des Opel sowie dessen drei Mitfahrer im Alter von 22, 22 und 23 wurden dabei leicht verletzt und wurden für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenfalls beschädigt durch das Unfallgeschehen wurde der überholte Lkw, dessen 61-jähriger Fahrer wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 24.000 Euro, die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben zwei Streifenwägen der Polizei auch die Feuerwehr, mehrere Rettungswägen sowie ein Notarzt. Die L1100 war für die Unfallaufnahme zwischen Neckargröningen und der Einmündung K1666 voll gesperrt.

