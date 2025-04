Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Zwei Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung in Haft - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Montag (14.04.2025) ereigneten sich zwei körperliche Angriffe im Bereich des Böblinger Bahnhofs, die eine schwerverletzte Person zur Folge hatten.

Gegen 10:50 Uhr meldete ein Passant eine Schlägerei zwischen drei Personen im Bereich der Bahnhofsunterführung. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Beteiligten antreffen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass ein 40-jähriger Mann bereits zuvor beim Landratsamt Böblingen mit zwei 25 und 37 Jahre alten Männern in Streit geraten sei. Nach dem Streit seien die Personen im Bereich der Bahnhofsunterführung wieder aufeinandergetroffen. Die beiden Tatverdächtigen sollen den 40-jährigen mit mehreren Schlägen und Tritten traktiert haben, hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Weiterhin sollen die Tatverdächtigen das Opfer bedroht und beleidigt haben. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am gleichen Tag gegen 13:45 Uhr meldeten Passanten eine erneute Schlägerei, dieses Mal im Bereich der Talstraße vor dem Bahnhof. Die Einsatzkräfte stellten die gleichen Beteiligten aus dem vorherigen Sachverhalt fest. Auch in diesem Fall sollen die beiden Tatverdächtigen den 40-Jährigen erneut mit Schlägen und Tritten traktiert und wiederholt bedroht und beleidigt haben. Der 40-Jährige erlitt weitere, zum Teil schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 25 und 37 Jahre alten Männer wurden erneut vorläufig festgenommen.

Am Dienstag (15.04.2025) wurden beide iranische Staatsangehörige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ wegen des bestehenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Zusammenhang mit Bedrohung und Beleidigung zwei Haftbefehle, setzte diese in Vollzug und wies beide Männer in Justizvollzuganstalten ein.

Die Ermittlungen zu den Tathergängen dauern an. Das Polizeirevier Böblingen sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

