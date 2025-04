Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: - Remseck am Neckar: Tötungsdelikt in Neckargröningen - Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Am 20.03.2025 kam es zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Neckargröningen, bei dem in einer Wohnung eine 48-jährige Frau tödliche Verletzungen erlitten hat. Der 48-jährige tatverdächtige Mann soll sich nach der Tat selbst schwere Verletzungen zugefügt haben (wir berichteten am 20.03.2025 um 13:39 Uhr unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5995154)

Am 31.03.2025 wurde der 48-jährige Tatverdächtige, der sich noch in einem Krankenhaus befand, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart vorgeführt.

Dieser erließ wegen des bestehenden Verdachts des Totschlags einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Am Freitag (11.04.2025) wurde der 48-Jährige aus dem Krankenhaus heraus in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen dauern an.

