LKA-NI: Erste Vizepräsidentin im Landeskriminalamt Niedersachsen: Christine Reinert übernimmt die Dienstgeschäfte

Hannover

Im Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen bekleidet erstmals eine Frau das Amt der Vizepräsidentin. Am heutigen Freitag, 31.01.2025, hat Axel Brockmann, Präsident des Landespolizeipräsidiums Christine Reinert die Dienstgeschäfte übertragen. Die Übergabe der Urkunde erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

"Mit Christine Reinert übernimmt eine herausragende Führungspersönlichkeit die Vizepräsidentschaft, die mit ihrem juristischen Fachwissen und ihrer Erfahrung aus den Bereichen Einsatz und Ermittlungen frische Impulse setzen wird. Sie kennt die Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung aus verschiedenen Perspektiven. Ihr Ansatz, innovative Ideen mit bewährten Methoden zu verbinden, hat das LKA bereits in der Vergangenheit gestärkt. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise und ihrem Engagement einen entscheidenden Beitrag dazu leisten wird, die Kriminalitätsbekämpfung in Niedersachsen weiterzuentwickeln", sagt Friedo de Vries, Präsident des LKA Niedersachsen.

Die 48-jährige Volljuristin ist für das LKA keine Unbekannte: Sie leitete seit Ende August 2023 bis zuletzt die Abteilung 2 mit vielfältigen Aufgaben in der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung. Vor ihrem Dienst im LKA war die ehemalige Leitende Polizeidirektorin in der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Hannover tätig. Weitere berufliche Stationen waren seit ihrem Einritt in die Polizei Niedersachsen im Jahr 2005: Leiterin des Polizeikommissariats Melle, Leiterin Einsatz sowie Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Celle und Leiterin Ermittlungen in der ZKI Hannover.

"Ich bin mit großer Wertschätzung und Offenheit im LKA aufgenommen worden und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten und engagierten Team. Der Teamgeist und die Professionalität, die ich hier erlebe, beeindrucken mich sehr. Ich sehe meine neue Aufgabe als eine große Verantwortung, aber auch als eine spannende Chance, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen die Kriminalitätsbekämpfung in Niedersachsen weiterzuentwickeln. Meine Motivation ist hoch, und ich werde mich mit voller Kraft für eine moderne und zukunftsorientierte Polizeiarbeit einsetzen, so die LKA Vizepräsidentin Christine Reinert.

Neben der Vertretung des Präsidenten ist die neue Vizepräsidentin zuständig für die Stabsdezernate Zentrale Aufgaben (ZA), Personal, Forschung / Prävention / Jugend (FPJ) und das Projekt Rechen- und Dienstleistungszentrum zur Telekommunikationsüberwachung im Verbund der norddeutschen Küstenländer (RDZ).

Christine Reinert tritt die Nachfolge des bisherigen LKA-Vizepräsidenten Bernd Gründel an, der bereits zum 01.10.2024 als Landespolizeidirektor in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport gewechselt ist.

