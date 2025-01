Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zollbeamter verhindert Fahrzeugbrand

Mülleimer durch Feuerwerk in Brand geraten

Lörrach (ots)

Kontrollkräfte des Hauptzollamts Lörrach konnten in der Silvesternacht einen Mülleimerbrand löschen, der bereits drohte, auf ein nebenstehendes Fahrzeug überzugreifen.

Gegen 01:00 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten Zöllnerinnen und Zöllner in der Grenzstraße in Weil am Rhein einen Mülleimer beobachten, der bereits in Vollbrand geraten war. Überreste von zuvor gezündetem Feuerwerk waren unter sowie neben dem Behälter zu einem Haufen zusammengestellt worden. Mindestens zwei Feuerwerksbatterien waren noch am Nachbrennen und hatten so bereits die Unterseite des Mülleimers durchgeschmort. Dadurch war der Inhalt des Eimers sowie die darum liegenden Feuerwerksreste in Brand geraten. Neben den brennenden Müllresten stand ein geparktes Fahrzeug, auf welches das Feuer bereits überzugreifen drohte.

Einer der Beamten, beim Hauptzollamt Lörrach als Brandschutzhelfer tätig sowie bei einer Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis aktiv, konnte den Brand mittels im Streifenwagen mitgeführtem Pulverlöscher eindämmen. Da die Feuerwerksbatterien jedoch immer wieder aufflammten, informierten die Zöllnerinnen und Zöllner die Feuerwehr, welcher es kurz darauf gelang die restlichen Glutnester vollständig abzulöschen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell