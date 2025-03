Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt in Neckargröningen

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände eines mutmaßlich vollendeten Tötungsdelikts das sich am Donnerstag (20.03.2025) in Neckargröningen zugetragen haben soll. Die Polizei war gegen 06:00 Uhr von Einsatzkräften des Rettungsdiensts alarmiert worden, die in einer Wohnung eine leblose Frau und einen schwer verletzen Mann aufgefunden hatten. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort fest, dass die 48-jährige tote Frau und auch der 48 Jahre alte Mann in dem Haus wohnhaft sind. Der schwer verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der tatverdächtige Mann der 48-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt und anschließend versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. In der Wohnung befanden sich neben den beiden Erwachsenen zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen, bei denen es sich um die gemeinsamen Kinder handelt. Diese blieben unversehrt und wurden in die Obhut von Verwandten gegeben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen, welche andauern.

