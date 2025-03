Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rennradlenker nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Zweiradfahrer kam es am Mittwoch gegen 13:10 Uhr auf der Mühlstraße in Leonberg. Ein 66-jähriger Rennrad-Lenker befuhr die abschüssige Mühlstraße aus Richtung Felsensägmühle in Fahrtrichtung Rutesheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Hier kamen ihm ein 14-jähriger Pedelec-Lenker sowie ein weiterer Zweiradlenker, die zu diesem Zeitpunkt nebeneinander auf der Fahrbahn fuhren, entgegen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit oder einer sonstigen noch unbekannten Ablenkung lenkte der 14-jährige Pedelec-Lenker, der links neben dem weiteren Zweiradlenker fuhr, nach links. Hierdurch kollidierte das Zweirad des 14-Jährigen mit dem entgegenkommenden Rennrad des 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Zweiradfahrer zu Boden. Durch den Sturz erlitt der Rennradlenker schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-jährige blieb durch den Verkehrsunfall unverletzt. Am Rennrad entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

