Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte schmeißen Steine von Parkhaus Dach - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die vermutlich zwei noch unbekannte Täter am Mittwochnachmittag (19.03.2025) im Bereich eines Einkaufszentrums nahe der Bauhofstraße in Ludwigsburg verübten, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen. Eine 25 Jahre alte Audi-Lenkerin war gegen 17.45 Uhr im Begriff in das Parkhaus des Einkaufszentrums einzufahren, als sie zwei noch unbekannte Personen auf dem Dach oberhalb der Einfahrt bemerkte. Es soll sich um zwei Jungen im jugendlichen Alter gehandelt haben, die zwei etwa zwei bis drei Zentimeter große Steine auf ihr Auto warfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Windschutzscheibe des Audi muss ausgetauscht werden. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Ludwigsburg überprüften das Dach in der Folge, konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr antreffen.

