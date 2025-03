Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt gegen die noch unbekannte Lenkerin eines schwarzen Cabrios, die am Mittwoch (19.03.2025) gegen 17:00 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg nach einer Kollision mit einem Fußgänger in unbekannte Richtung davonfuhr. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge überquerte der 17-jährige Fußgänger die Fahrbahn, um zur Bushaltestelle "Rathaus" in Richtung Sternenkreuzung zu gelangen. Als er sich bereits auf der Fahrbahn befand, ereignete sich der Unfall zwischen der noch unbekannten Frau, die ein schwarzes BMW Cabrio gelenkt haben soll, und dem Jugendlichen, der hierauf auf die Fahrbahn stürzte. Die als etwa 40 Jahre alt beschriebene Frau hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers. Nachdem dieser versichert hatte, es ginge ihm gut, stieg sie wieder in ihr Fahrzeug und fuhr in Richtung der Bundesstraße 27 davon. Kurz darauf stellte der 17-Jährige doch eine Verletzung fest und begab sich in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell