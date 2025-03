Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Verkehrsunfallflucht in der Breslauer Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rückwärtseinparken touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker am Mittwoch (19.03.2025) zwischen 12:00 Uhr und 14:45 Uhr das Heck eines in der Breslauer Straße in Aldingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gebe können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

