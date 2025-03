POL-LB: Nachtrag zu Gerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung an einem Wohngebäude in der Königstraße in Asperg ermittelt derzeit das Polizeirevier Kornwestheim. Am Dienstag (18.03.2025) gegen 20:50 Uhr wurden durch noch unbekannte Personen mehrere Steine gegen die Gebäudefassade und eine Terassentüre geworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die ...

