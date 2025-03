Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung an einem Wohngebäude in der Königstraße in Asperg ermittelt derzeit das Polizeirevier Kornwestheim. Am Dienstag (18.03.2025) gegen 20:50 Uhr wurden durch noch unbekannte Personen mehrere Steine gegen die Gebäudefassade und eine Terassentüre geworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

