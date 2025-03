Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (18.03.2025) gegen 16:30 Uhr rangierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Gelände eines Wohnhauses in der Unterjettinger Straße in Mötzingen und prallte hierbei vermutlich mit seinem Fahrzeugheck gegen die Hauswand des Hauses. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von knapp 20.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich beim Verursacherfahrzeug mutmaßlich um einen weißen Kleintransporter. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

