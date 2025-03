POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch und Sachbeschädigung in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (17.03.2025) zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde im Fuchsweg in Aldingen ein geparkter Mercedes beschädigt. Hierbei rissen die Täter an dem Fahrzeug, welches auf einem Stellplatz vor einer Garage geparkt stand, dessen Mercedes-Emblem ab. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter 07146 28082-0 oder per E-Mail unter ...

